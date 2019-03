Kreispolizeibehörde Borken / Schöppingen/Ahaus - Betrüger nutzt ...

Schöppingen/Ahaus - Betrüger nutzt Wechseltrick

Schöppingen/Ahaus - Mit einem Wechseltrick ergaunerte ein Betrüger am Freitagnachmittag in Schöppingen und Ahaus jeweils 50 Euro. In beiden Fällen suchte der Täter eine Bäckerei auf, verwickelte die Mitarbeiterin beim Bezahlen in ein Gespräch und verwirrte sie dabei derart, dass er schließlich sowohl mit dem Wechselgeld als auch mit dem 50-Euro-Schein den Verkaufsraum wieder verließ. Für den Vorfall in Schöppingen liegt eine Beschreibung des Tatverdächtigen vor: Er ist demnach zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/