Kreispolizeibehörde Borken / Schöppingen - Alkoholisierter ...

Schöppingen - Alkoholisierter Fußgänger von Pkw touchiert

Schöppingen - Leichte Verletzungen hat in der Nacht zum Sonntag ein 27 Jahre alter Steinfurter bei einem Unfall in Schöppingen erlitten. Er war gegen 01.30 Uhr in alkoholisiertem Zustand zu Fuß auf der L570 vor ein Auto gelaufen, mit dem ein 32-jähriger Ahauser in Richtung Ahaus unterwegs war. Der Wagen hatte dabei den Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel touchiert.

