Kreispolizeibehörde Borken / Schöppingen - Auf Kreuzung ...

Schöppingen - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Schöppingen - Leichte Verletzungen hat eine 51 Jahre alte Autofahrerin aus Steinfurt am Freitag bei einem Unfall in Schöppingen-Gemen erlitten. Dazu war es gegen 09.30 Uhr gekommen, als eine 44-jährige Heekerin mit ihrem Wagen über L574 von Legden kommend in Richtung Heek fahren wollte. Beim Queren der L570 übersah sie den Wagen der 51-Jährigen, die Richtung Ahaus unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die leicht Verletzte ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 8.000 Euro.

