Kreispolizeibehörde Borken / Schöppingen - Aus Auto Tasche und ...

Schöppingen - Aus Auto Tasche und Geld gestohlen

Schöppingen - Eine Tasche mit Lebensmitteln und Bargeld haben Unbekannte am Samstag in Schöppingen aus einem Auto gestohlen. Der Wagen hatte zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr am Friedhof an der Leerer Straße gestanden Um ans Fahrzeuginnere zu gelangen, hatten die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

