Kreispolizeibehörde Borken / Schöppingen - Einbrecher stehlen ...

Schöppingen - Einbrecher stehlen Getränke

Schöppingen - In ein Clubheim eingebrochen sind Unbekannte in Schöppingen: Um hineinzugelangen, hatten die Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes an der Münsterstraße eingeschlagen. Sie entwendeten zwei Kisten mit Getränken. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 11.00 Uhr, und Donnerstag, 11.00 Uhr; Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

