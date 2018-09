Kreispolizeibehörde Borken / Schöppingen - Weiterfahrt eines ...

Schöppingen - Weiterfahrt eines Oldtimers untersagt

Schöppingen - (mh) Am Freitagnachmittag kam es zu drei kleineren Bränden an den Grabenböschungen an der L 579 und der B 70 die die Feuerwehr Schöppingen bekämpfen musste. Ursächlich für diese Brände war ein Oldtimer Traktor Lanz Bulldog. Ab und zu schleuderte dieser während der Fahrt heiße Rußablagerungen aus dem Schalldämpfer die dann das trockene Grün der Böschungen entzündeten. Zur Gefahrenabwehr wurde die Weiterfahrt untersagt.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Markus Hüls Telefon: 02861-900-2203 http://www.polizei.nrw.de/borken/