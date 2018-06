Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Ackerschlepper brennt ...

Stadtlohn - Ackerschlepper brennt komplett aus

Stadtlohn - Ausgebrannt ist ein Ackerschlepper am Dienstag in Stadtlohn. Der Brand ereignete sich gegen 17.10 Uhr auf einem Feld in der Stadtlohner Bauerschaft Hundewick. Die Ursache ist ungeklärt; es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

