Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Am Steuer eingeschlafen

Stadtlohn - Am Steuer eingeschlafen

Stadtlohn - Die Müdigkeit übermannte am Montagabend eine junge Autofahrerin in Stadtlohn - ihre Fahrt endete in einem Maisfeld. Die 19 Jahre alte Ahauserin befuhr gegen 22.00 Uhr den Gescher Damm in Ahaus. Sie schlief bei der Fahrt ein, der Wagen kam dadurch von der Straße ab und blieb schließlich in einem angrenzenden Feld stehen. Die Fahranfängerin erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie ins Ahauser Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei circa 3.500 Euro.

