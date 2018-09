Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Autoscheibe eingeschlagen

Stadtlohn - Autoscheibe eingeschlagen

Stadtlohn - Eine Tasche samt Inhalt haben Unbekannte am Samstag aus einem Auto in Stadtlohn gestohlen. Die Täter hatten die Scheibe eines Wagen eingeschlagen, der zwischen 14.15 Uhr und 15.00 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe des Gescher Damms in Almsick gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (0256) 9260.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/