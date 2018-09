Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Drogen im Straßenverkehr

Stadtlohn - Drogen im Straßenverkehr

Stadtlohn - Ein 20-jähriger Autofahrer (Stadtlohn) fiel am Mittwochabend in Stadtlohn mit Drogen am Steuer auf. Gegen 22.40 Uhr hatten ihn Polizeibeamte auf der Burgstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv. Der Stadtlohner musste die Beamten zur Abgabe einer Blutprobe begleiten.

Sie untersagten ihm die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen ihn ein.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Danièl Maltese Telefon: 02861-9002222 http://www.polizei.nrw.de/borken/