Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - ERSTMELDUNG / Bei ...

Stadtlohn - ERSTMELDUNG / Bei Unfall mit Kutsche schwer verletzt

Stadtlohn - Schwere Verletzungen hat ein 46-jähriger Südlohner am Samstag bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Dazu war es gegen 17.40 Uhr mit einer Kutsche auf einem Reitplatz am Immingfeldweg gekommen. Der genaue Hergang des Geschehens stand zunächst noch nicht fest. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Lebensgefahr konnte aufgrund der Schwere der Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Es wird nachberichtet.

