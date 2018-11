Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Fahren ohne Führerschein

Stadtlohn - Fahren ohne Führerschein

Stadtlohn - Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, geriet am Dienstagmorgen ein 16-jähriger Motorrollerfahrer aus Stadtlohn in eine Verkehrskontrolle. Eine Streife hatte ihn gegen 7 Uhr auf der Klosterstraße in Stadtlohn angehalten.

Die Beamten untersagten dem Stadtlohner die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

