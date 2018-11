Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Farbschmierereien am ...

Stadtlohn - Farbschmierereien am Kindergarten

Stadtlohn - Erneut waren Schmierfinken in Stadtlohn unterwegs: Bereits in der Nacht zu Dienstag hatten Unbekannte am Rathaus Farbschmierereien hinterlassen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4115606).

Im Zeitraum von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 08 Uhr wurde nun die Außenmauer einer Kindertagesstätte an der Burgstraße beschmiert. Der Sachschaden wurde hier auf etwa 200 Euro geschätzt. Ob die beiden Taten durch die gleichen Täter verursacht wurden, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

