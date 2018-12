Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Förderschnecke glüht

Stadtlohn - Förderschnecke glüht

Stadtlohn - Ein technischer Defekt hat ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag einen Schwelbrand in einem Betrieb an der Hölderlinstraße in Stadtlohn ausgelöst. Die Ummantelung eines Rohrs der Förderschnecke hatte sich gegen 19.40 Uhr dadurch so stark erhitzt, dass die Isolation schwelte. Die Feuerwehr Stadtlohn kühlte die Förderschnecke ab und stellte mit einer Wärmbildkamera sicher, dass keine weiteren Brandstellen vorhanden waren. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen circa bei 10.000 Euro.

