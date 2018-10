Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Fußgängerinnen verletzt

Stadtlohn - Fußgängerinnen verletzt

Stadtlohn - Ein Auto hat am Mittwoch auf der Hölderlinstraße in Stadtlohn zwei 55 Jahre alte Fußgängerinnen erfasst. Eine Frau erlitt schwere, die andere leichte Verletzungen. Sie waren gegen 08.30 Uhr am rechten Rand der Fahrbahn in Richtung David-Röntgen-Straße unterwegs, als der von hinten kommende Wagen eines 58-jährigen Coesfelders mit ihnen zusammenstieß. Der Aufprall schleuderte die beiden Stadtlohnerinnen auf den Grünstreifen neben der Straße. Die verletzten Frauen kamen in Krankenhäuser.

