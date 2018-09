Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Hund stirbt nach ...

Stadtlohn - Hund stirbt nach Unfall / Zeugen gesucht

Stadtlohn - Am Freitagmorgen kam es gegen 06:40 Uhr auf dem Westfalenring zu einem Unfall zwischen einem 21-jährigen Autofahrer aus Stadtlohn und einem Hund. Der 21-Jährige hatte den Westfalenring von Gescher kommend in Richtung Lichtgitter befahren. Etwa 100 Meter nach der Kreuz Owwering rannte plötzlich das freilaufende Tier aus dem Straßengraben auf die Straße. Den Zusammenstoß mit dem Pkw überlebte der Hund nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Hundehalter war nicht vor Ort und ist zurzeit nicht bekannt.

Bei dem Tier handelt es sich um einen Mischling mit schwarzem Kopf, schwarzem Rücken, schwarzweißer Rute, weißem Bauch und weißen Läufen, ohne Chip und Halsband.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Hund machen können, insbesondere den Hundehalter sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Markus Hüls Telefon: 02861-900-2203 http://www.polizei.nrw.de/borken/