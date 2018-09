Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Mofa zu schnell / ...

Stadtlohn - Mofa zu schnell / Strafanzeige

Stadtlohn - Wieder einmal muss ein Jugendlicher mit einem Strafverfahren rechnen, weil er seinen Mofa-Roller frisierte, ohne an die Folgen zu denken. Der 15-jährige Stadtlohner war durch Polizeibeamte am Freitag gegen 15.45 Uhr auf der Weststraße kontrolliert worden. Die Höchstgeschwindigkeit lag deutlich über den erlaubten 25 km/h, sodass eine Fahrerlaubnis vonnöten war. Die Mofa-Prüfbescheinigung des Jugendlichen reicht nicht aus, sodass er wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Außerdem muss er den Roller wieder in ordnungsgemäßen Zustand versetzen.

