Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Radfahrer leicht verletzt

Stadtlohn - Radfahrer leicht verletzt

Stadtlohn - Beim Linksabbiegen hat ein Lkw in Stadtlohn einen Radfahrer erfasst. Der 39-jährige Südlohner erlitt leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden liegt circa bei 400 Euro. Ein 64 Jahre alter Stadtlohner hatte mit seinem Fahrzeug gegen 17.40 Uhr von der Vom-Stein-Straße in die Boschstraße abbiegen wollen. Der Radfahrer war zur gleichen Zeit auf der Vom-Stein-Straße in Richtung Weerseloer Straße unterwegs.

