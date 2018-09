Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Radfahrerin erfasst

Stadtlohn - Radfahrerin erfasst

Stadtlohn - Leichte Verletzungen hat eine 70-jährige Radfahrerin am Freitag bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Ein 78-jähriger Stadtlohn befuhr gegen 16.30 Uhr die Grabenstraße in Richtung Ahaus. Als er nach rechts in die Neustraße abbiegen wollte, übersah er die parallel fahrende Stadtlohnerin und erfasste sie. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 650 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/