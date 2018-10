Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Radfahrerin leicht ...

Stadtlohn - Radfahrerin leicht verletzt

Stadtlohn - Beim Ausparken übersehen hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Stadtlohn eine Radfahrerin. Die 77 Jahre alte Stadtlohnerin setzte gegen 11.05 Uhr auf einem Parkplatz am Pfeifenofen aus einer Parklücke zurück. Dabei erfasste sie eine 61 Jahre alte Frau aus Stadtlohn, die sich in diesem Moment hinter ihrem Wagen befand. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

