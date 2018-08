Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Unfallflucht / ...

Stadtlohn - Unfallflucht / Traktoranhänger kippt um

Stadtlohn - Am Samstag befuhr eine 22-jährige Dorstenerin mit einem Traktorgespann gegen 08.35 Uhr die Holthausener Straße in Richtung Ramsdorf. Nach ihren Angaben kam ihr im Bereich einer Linkskurve ein Pkw entgegen, der zu weit links fuhr und sie so zu einem Ausweichmanöver zwang. Der Anhänger rutschte in den Graben und kippte auf die Seite. Der Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Von dem Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen dunklen VW Polo handeln könnte. Die Holthausener Straße musste für die Bergungsarbeiten ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861-9000).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/