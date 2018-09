Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Unfallflucht auf dem ...

Stadtlohn - Unfallflucht auf dem Weg zur Schule / Polizei sucht Zeugen

Stadtlohn - (mh) Eine 13-jährige Radfahrerin aus Stadtlohn verletzte sich am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Weststraße. Nach Angaben der 13-Jährigen wich sie gegen 07:00 Uhr an einer Engstelle in Höhe der Hallertstraße einem entgegenkommenden Autofahrer aus, prallte dabei gegen einen Bordstein und stürzte. Der Autofahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ob der Fahrzeugführer diesen Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die von der Schule informierte Mutter suchte mit ihrer Tochter ein Krankenhaus auf. Dort wurde die Schülerin ambulant behandelt und konnte danach wieder am Unterricht teilnehmen.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrzeugführer sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

