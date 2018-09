Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Verbremst und gestürzt

Stadtlohn - Verbremst und gestürzt

Stadtlohn - Leichte Verletzungen hat sich ein 15 Jahre alter Rollerfahrer am Montag bei einem Unfall in Stadtlohn zugezogen. Der Jugendliche befuhr gegen 07.50 Uhr die Kreuzstraße in Richtung Schoppenkamp. Als er verkehrsbedingt halten wollte, verbremste er sich und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus.

