Kreispolizeibehörde Borken / Stadtlohn - Von der Fahrbahn ...

Stadtlohn - Von der Fahrbahn abgekommen

Stadtlohn - An einem Baum in einem Vorgarten endete am Samstagabend die Autofahrt eines 42-Jährigen in Stadtlohn. Der Steinfurter war nach ersten Erkenntnissen gegen 23.00 Uhr in Almsick unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegensteuern verlor er offensichtlich die Kontrolle, kam ins Schleudern und prallte erst gegen eine Gartenmauer und schließlich gegen einen Baum. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Da sich Anzeichen für ein Fahren unter Einfluss von Alkohol ergaben, entnahm ein Arzt dem 42-Jährigen zur Abklärung eine Blutprobe. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 6.300 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/