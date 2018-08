Kreispolizeibehörde Borken / Südlohn - Bei Zusammenstoß schwer ...

Südlohn - Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Südlohn - Schwerste Verletzungen hat ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Borken bei einem Unfall erlitten, der sich am Mittwoch gegen 14.25 Uhr auf der Bundesstraße 70 in Südlohn ereignet hat. Der Mann befuhr diese aus Richtung Vreden kommend in Richtung Oeding. Als er nach links in die Vennstraße abbiegen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Wagen eines 31-jährigen Vredeners. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des Borkeners in ein angrenzendes Maisfeld. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus nach Enschede. Der leichter verletzte Vredener kam mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus.

