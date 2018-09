Kreispolizeibehörde Borken / Südlohn - Beim Abbiegen Radfahrer ...

Südlohn - Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Südlohn - Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 15.35 Uhr auf dem Leegen Weg in Südlohn ereignet hat. Ein 74 Jahre alter Autofahrer aus Münster hatte beim Linksabbiegen in die Straße Eschke den in Richtung Eschlohner Straße fahrenden 20-jährigen aus Stadtlohn übersehen, der mit seinem Rad ungebremst auf das Auto prallte.

