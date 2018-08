Kreispolizeibehörde Borken / Südlohn - Beim Einparken Radfahrer ...

Südlohn - Beim Einparken Radfahrer übersehen

Südlohn - Leichte Verletzungen erlitten hat ein 14 Jahre alter Radfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Südlohn-Oeding. Er befuhr gegen 18.40 Uhr die Pfarrer-Becker-Straße. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Essen wollte dort mit seinem Wagen in eine Parklücke einbiegen. Er übersah den Radfahrer und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 500 Euro.

