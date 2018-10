Kreispolizeibehörde Borken / Velen - Auto-Einbruch ohne Beute

Velen - Auto-Einbruch ohne Beute

Velen - Die Heckscheibe eines Autos hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in Velen eingeschlagen. Der Täter entwendete jedoch nichts aus dem Fahrzeug, das an der Kolpingstraße gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

