Kreispolizeibehörde Borken / Velen - Bei Zusammenstoß verletzt

Velen - Bei Zusammenstoß verletzt

Velen - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in Velen-Ramsdorf ereignet hat. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin aus Velen wollte gegen 18.15 Uhr vom Südring aus nach links in die Straße Zum Lünsberg einbiegen. Sie übersah dabei das von links kommende Fahrzeug eines 59-jährigen Veleners. Beide Fahrer erlitten beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/