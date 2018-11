Kreispolizeibehörde Borken / Velen - Fahrerflucht auf der ...

Velen - Fahrerflucht auf der Straße "Am Kuhm"

Velen - Am Mittwochmorgen beschädigte ein Autofahrer zwischen 08.20 und 09.45 Uhr beim Einparken auf der Straße "Am Kuhm" am Heimathaus in Velen eine schwarze Mercedes E Klasse. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken (02861-9000).

