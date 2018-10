Kreispolizeibehörde Borken / Velen - Vorfahrt genommen und ...

Velen - Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Velen - Bei einem erzwungenen Bremsmanöver ist am Freitag die 38 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrads in Velen gestürzt. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Dorstenerin befuhr den Kreisverkehr Nordvelener Straße/Am Bahnhof, als ein unbekannter Autofahrer vor ihr einbog. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 200 Euro. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Kleinwagen handeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/