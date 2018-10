Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Alkoholisierter ...

Vreden - Alkoholisierter Rollerfahrer schwer verletzt

Vreden - Unter Alkoholeinfluss stand ein 50-jähriger, als er am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der Overbergstraße in Vreden mit seinem Motoroller stürzte. Der Vredener fuhr dort in Richtung Wüllener Straße. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Bus zusammen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen; er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt auch eine Blutprobe.

