Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Alkoholisierter Radfahrer ...

Vreden - Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Vreden - Ein Radfahrer ist am Samstag in Vreden mit einem Motorradfahrer kollidiert. Das Geschehen spielte sich gegen 18.45 Uhr auf der Stadtlohner Straße ab: Ein 18 Jahre alter Vredener war dort im alkoholisierten Zustand auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Vreden unterwegs, ein 49 Jahre alter Motorradfahrer aus Gronau konnte nicht mehr ausweichen. Die Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden liegt bei 3.100 Euro. Ein Arzt entnahm dem Vredener in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe.

