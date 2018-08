Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - An Hauswand gefahren und ...

Vreden - An Hauswand gefahren und geflüchtet

Vreden - Einen Sachschaden in einer Höhe von circa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Samstag (18.08.) bis Mittwoch (22.08.) in Vreden: Er oder sie hatte an der Straße "Butenwall" den Putz einer Hauswand beschädigt und sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus zu wenden: Tel. (02561) 9260.

