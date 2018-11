Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Autoknacker erbeuten ...

Vreden - Autoknacker erbeuten Bordcomputer

Vreden - In der Nacht zu Mittwoch stahlen Autoknacker auf der Straße Middelwegg in Vreden aus einem BMW (Typ 430d) den Bordcomputer. Das Fahrzeug stand zwischen Dienstag, 18.45 Uhr und Mittwoch, 07.30 Uhr in der Nähe zur Ringstraße. Die Täter waren auf noch unbekannte Weise in das verschlossene Fahrzeug gelangt. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

