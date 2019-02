Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Bei Kollision leicht verletzt

Vreden - Bei Kollision leicht verletzt

Vreden - Auf der Kreuzung zweier Wirtschaftswege ist am Mittwoch eine Autofahrerin in Vreden mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 14.05 in der Bauerschaft Köckelwick: Eine 25-jährige Vredenerin fuhr in die Kreuzung ein, als sich von rechts ein 43-jähriger Vredener mit seinem Rad näherte. Er erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.600 Euro.

