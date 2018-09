Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Corsa beschädigt

Vreden - Corsa beschädigt

Vreden - (mh) Am Samstagabend beschädigten bisher unbekannte Täter gegen 21:40 Uhr einen geparkten, grauen Opel Corsa auf der Elsterwerdastraße. Die Täter warfen einen Stein (in der Größe eines Pflastersteins) in die Windschutzscheibe.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

