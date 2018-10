Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Einbrecher stehlen ...

Vreden - Einbrecher stehlen Arbeitsgerät

Vreden - Einen Dieselstampfer zur Bodenverdichtung haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag bei einem Einbruch in Vreden erbeutet. Sie hatten sich Zugang zu einem Firmengelände in Crosewick verschafft und dort an zwei Lagerschuppen die Rolltore aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

