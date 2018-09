Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Geparkten Wagen touchiert

Vreden - Geparkten Wagen touchiert

Vreden - Nach einem Unfall weitergefahren ist am Freitag ein Autofahrer in Vreden. Der 81-jährige Vredener hatte mit seinem Wagen gegen 16.30 Uhr ein Fahrzeug touchiert, das auf der Straße Zur Synagoge parkte. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt. Polizeibeamte trafen den Fahrer an der Halteranschrift an; sein Fahrzeug wies passende Beschädigungen auf. Der Mann erklärte, von dem Unfall nichts bemerkt zu haben. Der Sachschaden liegt bei 1.400 Euro.

