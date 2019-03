Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Kapelle verunziert

Vreden - Kapelle verunziert

Vreden - Durch Schmierereien haben Unbekannte in den zurückliegenden Tagen die denkmalgeschützte Kapelle Maria Brunn in Vreden beschädigt. Sie sprühten Farbe auf die Fassade des Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

