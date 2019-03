Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Korrektur zu Känguru ...

Vreden - Korrektur zu "Känguru unterwegs"

Vreden - In der oben genannten Meldung hatte sich eine fehlerhafte Bezeichnung eingeschlichen. Bei dem in Vreden gesichteten Tier handelt es sich um ein Bennett-Känguru. Irrtümlich war in der Ursprungsmeldung die Bezeichnung "Benneton-Känguru" verwendet worden.

