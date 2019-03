Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Lkw-Reifen entwendet

Vreden - Lkw-Reifen entwendet

Vreden - Acht Lkw-Reifen samt Stahlfelge haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Vreden gestohlen. Die Täter montierten die Räder von drei Lkw-Aufliegern ab, die auf einem Firmengelände an der Otto-Hahn-Straße gestanden hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

