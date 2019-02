Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Nach Diebstahl geflüchtet

Vreden - Nach Diebstahl geflüchtet

Vreden - Einen Dieb überrascht hat am Freitag der 78 Jahre alte Bewohner eines Hauses in Vreden-Doemern: Er erwischte den Täter gegen 20.10 Uhr im Gebäude, als er gerade Geld aus einem Portemonnaie stahl. Der Unbekannte ergriff die Flucht; Beschreibung: circa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, Drei-Tage-Bart. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

