Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Nachtragsmeldung - ...

Vreden - Nachtragsmeldung - Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Vreden - Wie bereits berichtet kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Verkehrsunfall auf der Ottensteiner Straße. Ein 27-jähriger Mann aus Vreden fuhr mit seinem Auto auf der Ottensteiner Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe eines Verbrauchermarktes prallte er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des 27-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Taxi eines 38-jährigen Vredeners zusammen. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 21.000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Guido Helten Telefon: 02861-900-2222 http://www.polizei.nrw.de/borken/