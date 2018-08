Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Nötige Fahrerlaubnis fehlte

Vreden - Nötige Fahrerlaubnis fehlte

Vreden - Nur seine Mofa-Prüfbescheinigung konnte ein 17 Jahre alter Jugendlicher den Polizeibeamten vorweisen. Das sollte den Jugendlichen aber nicht davor bewahren, sich nun strafrechtlich für das Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten zu müssen. Die Polizisten hatten ihn angehalten, als er am Donnerstag gegen 06.20 Uhr die Bundesstraße 70 in Vreden in Richtung Oeding befuhr. Auf dem Rollenprüfstand zeigte sich: Das Zweirad brachte es auf über 60 km/h - deutlich mehr, als bei einem Mofa erlaubt ist. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und fertigten eine Anzeige.

