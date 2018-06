Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Palettenbrand greift auf ...

Vreden - Palettenbrand greift auf Fassade über

Vreden - Paletten sind am Samstag gegen 18 Uhr aus ungeklärter Ursache auf dem Gelände einer Firma an der Ottensteiner Straße in Vreden in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Vordach und die Fassade einer Lagerhalle über, ebenso auf einen Papiercontainer. Die Feuerwehr Vreden löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

