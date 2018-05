Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Pkw-Fahrer bei Unfall ...

Vreden - Pkw-Fahrer bei Unfall verletzt - Vorabmeldung

Vreden - Derzeit sind Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr auf der Ottensteiner Straße in Vreden im Einsatz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Pkw-Fahrer die Ottensteiner Straße in Richtung Stadtmitte. Offenbar infolge Alkoholgenusses kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw im Anschluss in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Taxi zusammen. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall verletzt. Es wird nachberichtet.

Polizeileitstelle/Peter Lefering

