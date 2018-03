Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Radfahrerin im ...

Vreden - Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen

Vreden - (mh) Am Freitag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Wüllener Straße/Gutenbergstraße bei dem sich eine 41-jährige Radfahrerin aus Vreden schwer verletzte. Ein 34-jähriger Fahrer eines Transporters (Ford Transit) aus Emsdetten hatte beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr die neben ihm fahrende Radfahrerin übersehen. Die 41-jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 650 Euro.

