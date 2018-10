Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Schlägerei mit mehreren ...

Vreden - Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Vreden - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Vredenern (21 und 22) und mehreren Ahausern kam es am frühen Sonntagabend in der Nähe eines Taxiunternehmens an der Wüllener Straße.

Nach einer Auseinandersetzung vom Vortag hatten die Kontrahenten ein klärendes Gespräch vereinbart. Bei diesem neuerlichen Aufeinandertreffen gegen 17 Uhr schlugen nach Zeugenangaben gleich mehrere Männer zunächst auf den 22-Jährigen ein. Als sein Begleiter ihm zur Hilfe gekommen sei, hätten auch auf ihn gleich mehrere Personen eingeschlagen. Die noch Unbekannten flüchteten anschließend mit insgesamt drei Fahrzeugen vom Tatort.

Die Vredener wurden beide verletzt; der 22-Jährige so schwer, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen wurde.

Ein Streifenteam konnte eines der involvierten Fahrzeuge kurze Zeit später im Bereich Ahaus-Ottenstein anhalten. Bei der Kontrolle des mit insgesamt vier Ahausern (22, 24, 31 und 36) besetzten Fahrzeugs konnten die Beamten einen Baseballschläger, ein Jagdmesser sowie eine Gaspistole auffinden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu einer möglichen Tatbeteiligung dauern an.

Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

