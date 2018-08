Kreispolizeibehörde Borken / Vreden - Straßenschild mutwillig ...

Vreden - Straßenschild mutwillig abgeknickt

Vreden - Drei alkoholisierte junge Männer hatten es am Montag in Vreden auf ein Straßenschild abgesehen. Ein Zeuge beobachtete gegen 17.55 Uhr in Köckelwick eine Gruppe, aus der heraus drei Personen ein Schild abknickten. Sie trugen es anschließend davon. Der Zeuge forderte die Männer auf, das Schild zurückzubringen. Das Trio ergriff daraufhin die Flucht und ließ das Straßenschild zurück. Das Geschehen zieht für die schnell ermittelten drei jungen Männer im Alter zwischen 23 und 17 Jahren nun Folgen nach sich - in Form einer Strafanzeige.

